Roma è stata nuovamente teatro di un tragico incidente stradale. Questa mattina, domenica 30 giugno, due persone hanno perso la vita in uno scontro frontale tra due moto in via del Foro Italico, in direzione dello Stadio Olimpico, all’altezza di via Salaria.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie del secondo gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. La strada è stata chiusa a partire da via delle valli per permettere agli agenti di effettuare i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica dello scontro. Gli accertamenti sono ancora in corso. Le moto coinvolte nell’incidente erano una Buell BL1 e una Triumph.

Il secondo incidente mortale in due giorni

Questo incidente segue di appena un giorno un altro tragico evento che ha coinvolto motociclisti sulla via Tiburtina Valeria, dove ieri hanno perso la vita due uomini: il trentasettenne Nazzareno Sette e il quarantenne Simone Esposito. Con queste ultime vittime, il bilancio di giugno 2024 sale a 20 morti per incidenti stradali tra Roma e provincia, portando il totale del 2024 a 81 decessi. La serie di incidenti mortali che ha colpito Roma e la sua provincia sottolinea la pericolosità delle strade per i motociclisti e la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale.