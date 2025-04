Un giornalista instancabile

Mario Nanni, figura di spicco del giornalismo italiano, è venuto a mancare all’età di 78 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Pino Nano, fondatore e direttore di Bee Magazine, rivista di cui Nanni era il fondatore. La sua carriera, che si è estesa per quasi cinquant’anni, è stata caratterizzata da un impegno costante e da una passione ineguagliabile per la verità e l’informazione. Nanni ha dedicato gran parte della sua vita professionale all’ANSA, dove ha lavorato per 35 anni, diventando un punto di riferimento nel panorama informativo italiano.

Un testimone della storia italiana

La vita di Mario Nanni è stata intrecciata con i momenti più significativi della storia italiana. Ha seguito inchieste su eventi tragici e controversi, come il caso Moro e le vicende legate alla P2 e a Sindona. La sua esperienza come giornalista parlamentare, iniziata nel 1977, lo ha portato a essere testimone diretto di importanti cambiamenti politici e sociali. Nanni non si è limitato a riportare i fatti, ma ha sempre cercato di analizzarli con uno sguardo critico e attento, contribuendo a formare l’opinione pubblica.

Un’eredità culturale e didattica

Oltre alla sua attività di giornalista, Nanni ha lasciato un’impronta significativa anche nel campo della formazione. Ha tenuto seminari e master universitari di giornalismo presso prestigiose università, come l’Università del Salento e la Lumsa. La sua passione per la scrittura e la comunicazione si riflette anche nelle sue pubblicazioni, tra cui opere di grande rilevanza come “Il caso Moro, il passato che non passa” e “Parlamento sotterraneo”. L’ultimo suo libro, “Il caso Becciu”, pubblicato nel dicembre 2024, testimonia la sua continua dedizione alla professione fino alla fine della sua vita.

Un funerale in onore di un grande giornalista

I funerali di Mario Nanni si svolgeranno venerdì prossimo a Trastevere, nella Chiesa di San Francesco a Ripa. Questo evento rappresenterà un momento di grande commozione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo del giornalismo, ma il suo esempio e il suo lavoro continueranno a ispirare le future generazioni di giornalisti.