Addio a Pelé, O Rei del calcio

Lutto in tutto il mondo per la morte di Pelé. Il leggendario calciatore brasiliano aveva 82 anni e stava lottando contro un tumore. La sua morte è stata annunciata dalla figlia, Kely Nascimento: "Tutto ciò che siamo, è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace".