Genova piange Fabrizio Pianetti, imprenditore, giornalista e storico tifoso del Grifone. Fabrizio aveva 57 anni ed è morto dopo una lunga malattia.

Addio a Fabrizio Pianetti: morto a 57 anni dopo una lunga malattia

Giornata triste per la città di Genova, che piange Fabrizio Pianetti, imprenditore e giornalista molto notto nella città ligure.

Fabrizio aveva 57 anni ed è morto dopo una lunga malattia, che aveva affrontato e raccontato con coraggio sui social. Era titolare della storica Casa del Bottone ed era un grandissimo tifoso del Genoa, tanto che aveva aperto il negozio “Questione di Feeling“, dedicato esclusivamente ai colori rossoblù.

Addio a Fabrizio Pianetti: i messaggi di cordoglio

Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Fabrizio Pianetti. Questo è ciò che si legge sulla pagina Facebook “Clan dei grifoni Genoa“: “grandissimi dispiacere! Non è più tra noi Fabrizio Pianetti. Il clan dei Grifoni sgomento si unisce in un grandissimo abbraccio alla famiglia. Ciao Fabrizio, lasci un vuoto incolmabile. Vola più alto che puoi, Grifone!” Anche l’ex assessora Paola Bordilli, oggi consigliera comunale, ha voluto ricordarlo con un lungo messaggio sui social: “onorata di aver lavorato con te. Lassù porterai i colori che amavi e la tua grandissima e indimenticabile allegria. Un sincero abbraccio alla famiglia di un uomo che rimarrà nel cuore e nel sorriso di tantissimi.”