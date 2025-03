Giacomo Caliendo, ex magistrato e politico italiano è morto all’età di 82 anni a Milano, a seguito di una lunga malattia. Nato a Saviano, in provincia di Napoli, Caliendo era stato senatore con Forza Italia e con il Popolo della Libertà tra il 2008 e il 2022 e aveva avuto una carriera di rilievo anche nella magistratura.

È morto Giacomo Caliendo, ex magistrato e politico italiano

Era stato infatti sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione e dal 1976 al 1981 componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Entrato in politica nel 2008, era stato eletto senatore in Lombardia con il Popolo della libertà e fino al 2011 era stato sottosegretario al ministero della Giustizia, per tutta la durata del quinto governo di Silvio Berlusconi. Il suo nome era comparso più volte nelle carte della procura di Roma sull’inchiesta P3 senza essere penalmente coinvolto, circostanza che lo spinse a querelare.

Le parole di cordoglio di FI

“Il gruppo al Senato di Forza Italia”, scrive il capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri “partecipa commosso al cordoglio per la scomparsa di Caliendo, già parlamentare insigne del nostro gruppo e protagonista della battaglia del nostro movimento per una giustizia giusta. Giacomo, attualmente alla guida dei probiviri di Forza Italia, è stato per anni protagonista del dibattito parlamentare sui temi della giustizia e non solo. È stato sottosegretario del dicastero di via Arenula e stimato e leale collaboratore del Presidente Berlusconi”. “Numerose le sue proposte, molte approvate, incessante la sua attività nelle diverse istituzioni parlamentari. Uomo generoso, competente, veniva della magistratura ed era stato giovane membro del Csm. Ci stringiamo ai suoi familiari e anche nel suo nome porteremo avanti le sue e nostre battaglie per la libertà e per una vera giustizia”.