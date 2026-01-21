Il panorama politico italiano registra nuovi movimenti tra i banchi parlamentari: due deputati, inizialmente eletti con la Lega, hanno scelto di aderire a Forza Italia, segnando un significativo cambiamento nelle alleanze del centrodestra e aprendo nuove prospettive per il loro impegno istituzionale e territoriale.

Attilio Pierro: il passaggio a Forza Italia a Montecitorio

È ufficiale: il deputato cilentano Attilio Pierro ha formalizzato in Aula alla Camera il suo ingresso nel gruppo parlamentare di Forza Italia.

A comunicarlo è stata la presidente di turno, Anna Ascani, sancendo la conclusione di un percorso iniziato nei mesi scorsi e maturato dopo le elezioni regionali del 23-24 novembre. Pierro, eletto nel settembre 2022 nel collegio uninominale di Salerno Sud con la Lega, aveva successivamente lasciato il partito a causa di divergenze con i vertici regionali, proseguendo il proprio mandato nel Gruppo Misto in attesa di una nuova collocazione politica.

Il deputato cilentano vanta un lungo percorso amministrativo nel centrodestra: già vicesindaco di Roccagloriosa, consigliere provinciale dal 2009 al 2012, assessore provinciale tra il 2012 e il 2014 e nuovamente consigliere fino al 2016. Nel settembre 2020 era stato eletto consigliere regionale con la Lega, incarico poi lasciato in seguito all’elezione alla Camera. Con questa nuova adesione, Pierro inaugura una fase rinnovata del proprio impegno parlamentare, confermando la sua attenzione ai temi locali e nazionali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Attilio Pierro (@attilio_pierro)

Davide Bergamini: nuova fase politica e prospettive territoriali

Parallelamente, Davide Bergamini ha fatto il suo ingresso in Forza Italia dopo aver lasciato la Lega, decisione maturata nel tempo ma percepita come improvvisa all’interno del Carroccio. L’onorevole, già sindaco di Vigarano, ha sottolineato: “Per me un nuovo percorso politico all’interno di un partito che sta portando avanti una linea nazionale chiara, concreta e responsabile, nella quale mi riconosco”. Bergamini ha spiegato come le differenze emerse durante il confronto politico, sia a livello interno che europeo, abbiano reso evidente la necessità di una scelta coerente e chiara.

L’ingresso in Forza Italia ha ricevuto il plauso dei vertici locali del partito. La coordinatrice regionale Rosaria Tassinari ha affermato: “Bergamini porta con sé un’esperienza parlamentare significativa e una sensibilità attenta ai temi economici e territoriali. La sua scelta conferma il ruolo di Forza Italia come forza politica moderata, responsabile ed europeista”. Anche il segretario provinciale Fabrizio Toselli ha sottolineato come la presenza di Bergamini contribuirà a rafforzare l’azione politica sul territorio ferrarese e a sostenere le esigenze delle comunità locali.