Sondaggi politici, tra stabilità apparente e segnali di cambiamento: le ulti...

Sondaggi politici, tra stabilità apparente e segnali di cambiamento: le ulti...

Sondaggi politici: i dati più recenti di Swg per La7 delineano uno scenario stabile, con equilibri chiari e una leadership confermata.

I sondaggi politici restituiscono una fotografia chiara degli attuali equilibri partitici in Italia, evidenziando dinamiche di consenso stabili e rapporti di forza consolidati. Le ultime rilevazioni mostrano un quadro segnato da una leadership netta al vertice e da un’opposizione ancora frammentata.

Fratelli d’Italia rafforza il primato nei sondaggi

Le più recenti rilevazioni di Swg per La7 delineano uno scenario politico caratterizzato da continuità ai vertici.

Fratelli d’Italia continua a guidare la classifica con ampio margine, attestandosi al 31,1% e segnando un ulteriore lieve progresso rispetto alla settimana precedente. Il partito di Giorgia Meloni consolida così un consenso costruito nel tempo, che lo pone come fulcro indiscusso del centrodestra e come forza nettamente dominante nel panorama nazionale.

Alle sue spalle, il Partito Democratico si conferma seconda forza con il 22,4%, in leggero aumento, ma senza riuscire a ridurre una distanza che appare ormai strutturale. I dem restano gli unici, insieme a FdI, a superare con decisione la soglia del 20%, pur restando lontani dalla leadership.

Opposizioni divise e alleati di governo sotto il 10%

Sul fronte delle altre forze politiche emergono segnali contrastanti. Il Movimento 5 Stelle arretra al 12,4%, proseguendo una fase di flessione che lo allontana ulteriormente sia dal Pd sia da Fratelli d’Italia. L’Alleanza Verdi-Sinistra si mantiene su livelli intermedi, al 6,4%, senza variazioni rilevanti nel breve periodo.

Nel centrodestra, Lega e Forza Italia restano appaiate sotto il 10%: gli azzurri salgono leggermente all’8,4%, mentre il Carroccio scende all’8%, confermando un ruolo secondario rispetto al partito di Meloni. Più frammentato il quadro centrista, con Azione e Italia Viva sotto il 3%, +Europa stabile poco sopra l’1% e Noi Moderati in lieve crescita.

Nel complesso, il sistema politico appare fortemente polarizzato, con una forza di governo saldamente al comando e un’opposizione ancora incapace di esprimere un’alternativa compatta.