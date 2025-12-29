Sondaggi politici, l'ultimo del 2025 conferma la leadership del partito al governo e la grande fiducia nei cittadini intervistati. L'opposizione ora è ancora più distante rispetto ai mesi precedenti.

Il 2025 sta per concludersi ma non manca certo il tempo dell’ultima serie di sondaggi politici con cui chiudere l’anno stimando chi potrebbe vincere le elezioni qualora si andasse a votare oggi. Un dato da un lato è garanzia e dall’altro è dubbio perché le cose possono cambiare in poco tempo.

Sondaggi, PD e 5 Stelle stabili sul podio

Termometro politico ha effettuato l’ultimo sondaggio del 2025, dati riportati poi da The Social Post. Partendo dai partiti di minoranza, di cui a capo vi sono il PD di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, per entrambi il fine anno si mostra con una posizione sul podio a dimostrazione che vi è ancora una sorta di fiducia nell’opposizione.

Il PD infatti ha ottenuto il 22,1% di consensi e qualora si andasse a votare si dimostrerebbe molto stabile. Per i Pentastellati e Conte invece vi è stata una leggera flessione, il partito si ferma al 12% con un una perdità di 0,2 rispetto alla precedente valutazione.

Lega e Forza Italia sono sotto il 10% e si giocano il quarto posto a suon di decimi. Il partito del Carroccio al momento è davanti con un 8,7% mentre Tajani ed i suoi rincorrono con l’8,6%.

Leadership e massima fiducia, Meloni ancora al comando

La leadership nel sondaggio va a “Fratelli d’Italia” il partito di Giorgia Meloni ottiene un 30,4% di voto popolare, registrando un incremento del 0,4% rispetto alla settimana precedente – i dati si riferiscono al periodo dal 16 al 18 dicembre – dimostrandosi il partito di punta dei cittadini italiani.

Il ruolo da leader della Premier è confermato anche dai dati relativi alla domanda “Ha fiducia nel presidente del consiglio?” posta agli intervistati. Il 40,1% dichiara di avere fiducia, di questi il 26,9 addirittura si sbilancia con “molta fiducia”.

Di contro il risvolto negativo con il 49,8% degli intervistati che dichiara di “non aver fiducia” nel governo Meloni.

In breve il 2025 per Meloni e la maggioranza si chiude con una polarizzazione del partito e la soglia del 40% di fiducia superata che fa guardare al 2026 con tanto ottimismo.