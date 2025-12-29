Il 2025 sta per concludersi ma non manca certo il tempo dell’ultima serie di sondaggi politici con cui chiudere l’anno stimando chi potrebbe vincere le elezioni qualora si andasse a votare oggi. Un dato da un lato è garanzia e dall’altro è dubbio perché le cose possono cambiare in poco tempo.
Sondaggi, PD e 5 Stelle stabili sul podio
Termometro politico ha effettuato l’ultimo sondaggio del 2025, dati riportati poi da The Social Post. Partendo dai partiti di minoranza, di cui a capo vi sono il PD di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, per entrambi il fine anno si mostra con una posizione sul podio a dimostrazione che vi è ancora una sorta di fiducia nell’opposizione.
Il PD infatti ha ottenuto il 22,1% di consensi e qualora si andasse a votare si dimostrerebbe molto stabile. Per i Pentastellati e Conte invece vi è stata una leggera flessione, il partito si ferma al 12% con un una perdità di 0,2 rispetto alla precedente valutazione.
Lega e Forza Italia sono sotto il 10% e si giocano il quarto posto a suon di decimi. Il partito del Carroccio al momento è davanti con un 8,7% mentre Tajani ed i suoi rincorrono con l’8,6%.
Leadership e massima fiducia, Meloni ancora al comando
La leadership nel sondaggio va a “Fratelli d’Italia” il partito di Giorgia Meloni ottiene un 30,4% di voto popolare, registrando un incremento del 0,4% rispetto alla settimana precedente – i dati si riferiscono al periodo dal 16 al 18 dicembre – dimostrandosi il partito di punta dei cittadini italiani.
Il ruolo da leader della Premier è confermato anche dai dati relativi alla domanda “Ha fiducia nel presidente del consiglio?” posta agli intervistati. Il 40,1% dichiara di avere fiducia, di questi il 26,9 addirittura si sbilancia con “molta fiducia”.
Di contro il risvolto negativo con il 49,8% degli intervistati che dichiara di “non aver fiducia” nel governo Meloni.
In breve il 2025 per Meloni e la maggioranza si chiude con una polarizzazione del partito e la soglia del 40% di fiducia superata che fa guardare al 2026 con tanto ottimismo.