Arrivano ottime notizie per la segretaria dem Elly Schlein, dal recente rilevamento di YouTrend per Sky TG24, il Pd ha ridotto la distanza da FDI.

Elly Schlein, la svolta inattesa che nessuno si aspettava: la conferma politica delle ultime ore

Dopo le elezioni regionali il Partito Democratico sta riducendo le distanze da Fratelli D’Italia.

E’ quello che si nota dal più recente rilevamento di YouTrend per Sky TG24, che vede comunque il partito di Giorgia Meloni al primo posto, ma con un margine meno ampio, che fa sorridere Elly Schlein. Secondo il sondaggio “Fratelli d’Italia perde lo 0,7 % rispetto alla rilevazione del 3 novembre e si assesta al 27,8 %.” FDI resta saldamente in testa, ma il PD cresce di un punto arrivando al 22,1 %.” Stabile il M5S con il 13,4 %, mentre Forza Italia scende al 7,6 % e la Lega al 7,8 %. Allenaza Verdi Sinistra arriva al 7,7 %. In calo Azione, arrivato al 3,9 % , in crescita +Europa, con il 2,8 %.

Sondaggi politici: la fiducia nel governo

Il sondaggio quindi rivela anche che la fiducia nell’attuale Governo scende al 29 %, che è il valore più basso rilevato da YouTrend dall’inizio della legislatura. Ricordiamo che la valutazione è stata fatta tra il 4 e il 5 dicembre con la metodologia CAWI e ha coinvolto un campione di 805 intervistati. Il margine d’errore è del ±3,5% con un intervallo di confidenza del 95 %.