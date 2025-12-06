Sondaggi politici, destra in allarme: rimonta in corso, lo scenario aggiornato

Il panorama politico italiano continua a evolversi, e i recenti sondaggi politici mostrano dinamiche di consenso che, mese dopo mese, delineano nuovi equilibri tra maggioranza e opposizioni. Le ultime tendenze mettono in luce movimenti graduali ma significativi, offrendo uno spaccato utile per comprendere l’orientamento dell’elettorato e le possibili traiettorie future del confronto politico.

Dinamiche recenti del consenso politico in Italia

Secondo l’ultima indagine statistica condotta da Tecnè per l’agenzia Dire, il panorama politico italiano mostra segnali interessanti, talvolta inattesi. Sebbene le variazioni percentuali mensili possano sembrare contenute, l’analisi del trend complessivo evidenzia un lieve ma costante riequilibrio delle forze in campo. L’intero “campo largo” dell’opposizione registra un incremento complessivo dei consensi, mentre la maggioranza di governo mostra un andamento più altalenante.

Fratelli d’Italia (FdI) continua a dominare, confermandosi come prima forza nazionale con il 31%, un calo minimo dello 0,1% rispetto al mese precedente che non compromette la solidità del consenso. All’interno del centrodestra, però, i risultati sono più variabili: Forza Italia scende all’11%, perdendo lo 0,2%, mentre la Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,2% arrivando all’8,5%, consolidando comunque il terzo posto nella coalizione. Nel complesso, il centrodestra mantiene un vantaggio superiore al 50% sul totale delle opposizioni, con un margine di circa sette punti, confermando una leadership stabile ma con dinamiche interne differenziate.

Sul fronte delle opposizioni emerge un dato particolarmente significativo: tutte le principali forze politiche registrano un aumento dei consensi, seppur limitato. Il Partito Democratico consolida la propria posizione come principale partito di opposizione con il 21,8%, mentre il Movimento 5 Stelle cresce fino all’11,6%.

Anche le formazioni minori mostrano segni positivi: Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 6,1%, Italia viva sale al 2,1% e +Europa registra l’incremento più marcato tra le opposizioni, arrivando all’1,8%. Complessivamente, il blocco di opposizione guadagna circa sette decimi, segnalando un trend unitario che potrebbe tradursi in un maggior peso elettorale nei prossimi mesi. Un caso a parte è rappresentato da Azione, che al momento si colloca al 3,2% ma perde lo 0,4% rispetto al mese precedente.

Pur con il centrodestra ancora largamente in vantaggio, la ripresa graduale del campo largo rappresenta l’aspetto più interessante da monitorare, suggerendo che le opposizioni potrebbero riuscire a ridurre progressivamente il divario e rendere la prossima competizione elettorale meno scontata.