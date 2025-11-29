Sondaggi politici, ecco chi voterebbero gli italiani dopo le elezioni regionali. I numeri sono chiarissimi.
Sondaggi politici: cosa cambia dopo le elezioni regionali
La scorsa settimana ci sono state le elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania, elezioni che avrebbero potuto ridisegnare la mappa del consenso popolare, almeno in parte. In realtà non è stato così ma, prima di vedere chi voterebbero oggi gli italiani, ricordiamo i risultati delle elezioni: in Veneto ha vinto la Lega, in Puglia il PD e in Campania il Movimento 5 Stelle.
Sondaggi politici dopo le regionali: i numeri sono chiarissimi, chi voterebbero gli italiani
Ecco il nuovo sondaggio di Termometro Politico. Chi voterebbero oggi gli italiani dopo le elezioni regionali? Scopriamolo insieme:
-
Fratelli d’Italia: sale al 30,5% confermandosi quindi saldamente al primo posto;
-
Partito Democratico: scende al 21,8%, quindi in calo di due decimi rispetto alla scorsa settimana;
-
Movimento 5 Stelle: scende al 12,5% nonostante la vittoria in Campania;
-
Lega: perde un decimo, scende quindi al 9%;
-
Forza Italia: sale all’8,6%;
-
AVS: sale al 6,4%;
-
Azione: scende al 3%.
In breve il governo di Giorgia Meloni oggi ha il 40,1% delle preferenze, ma resta dunque alta la percentuale di chi non ripone fiducia nel suo governo, il 50,7 %.