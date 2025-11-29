Sondaggi politici, ecco chi voterebbero gli italiani dopo le elezioni regionali. I numeri sono chiarissimi.

Sondaggi politici: cosa cambia dopo le elezioni regionali

La scorsa settimana ci sono state le elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania, elezioni che avrebbero potuto ridisegnare la mappa del consenso popolare, almeno in parte. In realtà non è stato così ma, prima di vedere chi voterebbero oggi gli italiani, ricordiamo i risultati delle elezioni: in Veneto ha vinto la Lega, in Puglia il PD e in Campania il Movimento 5 Stelle.

Sondaggi politici dopo le regionali: i numeri sono chiarissimi, chi voterebbero gli italiani

Ecco il nuovo sondaggio di Termometro Politico. Chi voterebbero oggi gli italiani dopo le elezioni regionali? Scopriamolo insieme:

Fratelli d’Italia : sale al 30,5% confermandosi quindi saldamente al primo posto;

Partito Democratico : scende al 21,8%, quindi in calo di due decimi rispetto alla scorsa settimana;

Movimento 5 Stelle: scende al 12,5% nonostante la vittoria in Campania;

Lega: perde un decimo, scende quindi al 9%;

Forza Italia : sale all’8,6%;

AVS : sale al 6,4%;

Azione: scende al 3%.

In breve il governo di Giorgia Meloni oggi ha il 40,1% delle preferenze, ma resta dunque alta la percentuale di chi non ripone fiducia nel suo governo, il 50,7 %.