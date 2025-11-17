Gli ultimi sondaggi politici di Eumetra offrono una fotografia aggiornata degli equilibri in Italia, evidenziando come alcune forze continuino a consolidare il proprio peso mentre altre faticano a recuperare terreno. Ecco tutti i dettagli.

Sondaggi politici Eumetra: ecco le preferenze sui leader politici

Sul fronte delle leadership, Giorgia Meloni mantiene una posizione dominante con il 45,1% di gradimento, seguita da Giuseppe Conte con il 35,2% e da Antonio Tajani al 30,3%.

Matteo Salvini ottiene il 29,3%, mentre Emma Bonino e la segretaria dem Elly Schlein si attestano rispettivamente al 25,7% e 24,8%. Altri leader come Roberto Vannacci, Nicola Fratoianni, Carlo Calenda e Angelo Bonelli si collocano tra il 20% e il 24%, chiudendo la classifica Matteo Renzi con il 18,5%.

Sondaggi politici Eumetra, sorpresa Fratelli d’Italia e M5S: i dati di tutti i partiti

L’ultimo sondaggio Eumetra dipinge un quadro politico italiano caratterizzato da un marcato divario tra le forze principali. Se si votasse oggi, Fratelli d’Italia emergerebbe come il partito più forte, raccogliendo il 30,7% delle preferenze, un dato tra i più alti dall’inizio dell’attuale governo. Il Partito Democratico, pur in crescita rispetto alle precedenti elezioni, si attesterebbe al 22,1%, rimanendo distanziato di oltre otto punti dai rivali. Il Movimento 5 Stelle, con il 12,9%, appare invece in flessione rispetto al 15% delle scorse consultazioni. Nel centrodestra si registra una sostanziale parità tra Forza Italia, al 8,7%, e Lega, all’8,1%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra si posizionerebbe al 6,7%. Tra le forze centriste, i numeri restano contenuti: Azione si ferma al 3,4%, Italia Viva al 2,4% e Noi Moderati all’1,1%.

Il quadro complessivo conferma una netta supremazia del centrodestra guidato da FdI, mentre il centrosinistra continua a essere distante dal colmare il divario.