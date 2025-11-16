Dagli ultimi sondaggi politici emerge uno scenario inatteso per alcuni partiti. Chi ha perso, chi è stabile e chi è cresciuto

Sono giorni caldi per i partiti in vista della prossima tornata di elezioni in regioni calde, dalla Campania al Veneto fino alla Puglia. Ed in tanti guardano con attenzione agli ultimi sondaggi politici per capire quale sia l’attuale scenario, chi stia perdendo terreno e chi invece ne ha recuperato. Ebbene nelle ultime ore è stata diffusa la Supermedia YouTrend/Agi sulle intenzioni di voto, dalla quale traspaiono una serie di movimenti nel panorama politico italiano.

Dai numeri si evince senza ombra di dubbio chi è in flessione, chi ha guadagnato punti in percentuale e, soprattutto, quale partito vincerebbe se si andasse, ipoteticamente, al voto oggi.

Sondaggi politici, svolta in attesa dalla supermedia: i partiti in calo

Quello che emerge analizzando le intenzioni di voto degli italiani è, per certi versi, una sorpresa. Vi sono infatti alcuni partiti che hanno perso terreno nonostante l’intensa campagna elettorale degli ultimi giorni ed altri che, al contrario, hanno mantenuto una certa stabilità oppure sono cresciuti in percentuale. Iniziamo con il PD guidato da Elly Schlein che resta stabile con una riduzione, rispetto ai precedenti sondaggi del 30 ottobre, dello 0,1%, passando al 21,7%. In netta crescita invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, cresciuto dello 0,4% attestandosi al 12,6%.

Ma cosa sta accadendo ai partiti al Governo? Forze Italia rimane percentualmente invariato nelle intenzioni di voto con il 9,2%. Mentre più preoccupante è la flessione della Lega di Matteo Salvini e di Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni. Entrambi calano infatti dello 0,4% passando al 30,1 e all’8,1%. Alleanza Verdi Sinistra si ferma al 6,4% con un arretramento dello 0,2% mentre, al centro, Azione passa al 3,4% /+0,1%). Calano i consensi per +Europa e Italia Viva, mentre Noi Moderati raggiunge l’1,0% grazie ad un lieve incremento di 0,2 punti.

Sondaggi politici, chi vincerebbe in caso di elezioni oggi

Se si andasse oggi al voto, guardando alle grandi coalizioni, il campo largo otterrebbe il 44,8% dei voti mentre il trittico di centrodestra vincerebbe con il 48,4% dei consensi. Se invece i partiti corressero separatamente rimarrebbe in testa FdI seguito dal PD e dal M5S. in caso di alleanza di Conte e Schlein contro il solo FdI i primi potrebbero superare il partito di Giorgia Meloni.