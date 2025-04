Fratelli d’Italia cresce al 27,7%, mentre la Lega perde consensi. Le ultime rilevazioni Ipsos rivelano dinamiche politiche in evoluzione con segnali di stabilità per l’esecutivo italiano.

Le ultime rilevazioni Ipsos sui sondaggi politici per ciò che concerne l’Italia oggi, riportate dal Corriere della Sera, danno uno spunto interessante sulle dinamiche politiche in corso. Fratelli d’Italia è in ripresa, un dato che non può passare inosservato.

Sondaggi politici Italia oggi: dati Ipsos. L’ascesa di Fratelli d’Italia e la stagnazione della Lega

La forza politica di Giorgia Meloni secondo i sondaggi politici in Italia oggi dicono che è attualmente al 27,7%, con un aumento di oltre un punto percentuale rispetto al mese precedente. Un cambiamento che potrebbe essere il risultato di due fattori principali: i recenti incontri con i leader americani, che hanno dato visibilità e slancio al partito, e una Lega in fase di stallo. Dopo il congresso, la Lega di Matteo Salvini sembra aver perso terreno. La visibilità del suo leader si è ridotta, e questo potrebbe aver avuto un impatto sulle intenzioni di voto, portando il partito a una flessione dello 0,8%, attestandosi all’8,2%.

Nel frattempo, Forza Italia resta stabile, con una piccola flessione che la porta al 8,2%. Più in generale, la coalizione di centrodestra segna un lieve rafforzamento, ma è evidente che l’opposizione non sta perdendo terreno senza combattere. Il Partito Democratico (PD), ad esempio, scende al 21,1%, segnando una diminuzione continua che lo porta ai minimi degli ultimi dodici mesi. Le divisioni interne del partito non aiutano, soprattutto su temi sensibili come la politica internazionale. Ma c’è una buona notizia per i 5 Stelle: il Movimento mantiene una posizione solida, fermandosi al 13,9%, uno dei risultati migliori dell’ultimo anno, grazie anche alla sua posizione pacifista che sembra riscuotere consensi.

Sondaggi politici Italia oggi: l’aumento della propensione al voto e l’indice di gradimento per il governo

Un altro dato interessante per ciò che concerne i sondaggi politici riguarda la propensione al voto. Gli indecisi e gli astenuti stanno diminuendo. Si parla di una riduzione di ben tre punti, una tendenza che potrebbe tradursi in una maggiore partecipazione elettorale, ma solo il tempo ci dirà se si tratti di un fenomeno temporaneo o di un cambiamento più duraturo.

Per quanto riguarda l’esecutivo, i segnali sono piccoli ma significativi. L’indice di approvazione del governo sale al 41%, con un incremento di un punto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, registra un aumento simile, attestandosi al 42%. Sono numeri che potrebbero indicare una pausa nell’erosione di consensi, con il governo che sembra aver trovato una certa stabilità, almeno per ora. Questo, probabilmente, grazie a un miglior posizionamento internazionale e alla diminuzione delle divergenze all’interno della maggioranza.

E, infine, parliamo dei leader. Se la tendenza generale è al calo, con Antonio Tajani che raggiunge il punto più basso da quando è segretario di Forza Italia, ci sono anche eccezioni. Giuseppe Conte guadagna un punto, mantenendo una buona posizione. Ma le flessioni restano il dato prevalente, con pochi politici che riescono a migliorare significativamente la loro popolarità.