In occasione del Natale, Giorgia Meloni ha rivolto i suoi auguri agli italiani, richiamando l’importanza delle tradizioni e dei valori condivisi che legano la comunità. Il messaggio celebra radici culturali, identità e coesione, invitando a riflettere su ciò che unisce il Paese in questo periodo di festa.

Natale 2025, gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani: “Guardare avanti con fiducia”

Oltre al richiamo alla tradizione, il presepe diventa simbolo di principi e di coesione sociale. Meloni afferma che, “Che si creda o no questo simbolo parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili“. È una dichiarazione di valori che, secondo la premier, hanno formato la comunità e meritano di essere preservati, senza lasciarsi condizionare dalla moda o dalla paura del diverso.

Nel suo messaggio di auguri, Meloni invita a riflettere sul senso della festa: “Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore e di pace che porta con sé. E che questo Natale possa regalare a ciascuno un po’ di luce, di calma e di forza; che possa essere un tempo per ritrovarsi, per guardare avanti con fiducia senza ovviamente dimenticare chi ha bisogno di aiuto e soprattutto senza dimenticare chi siamo. Buona vigilia e buon Santo Natale a tutti“.

Giorgia Meloni, gli auguri di Natale della premier agli italiani: il dettaglio alle sue spalle

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto nuovamente il presepe come simbolo centrale per gli auguri di Natale, segnando un ritorno alle radici cristiane dopo alcuni anni in cui aveva privilegiato l’albero di Natale. Il gesto non è solo una scelta estetica: come ricorda la premier, “Anni fa vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Lo penso ancora“.

Il presepe, secondo Meloni, non è un’imposizione, ma una storia che “custodisce dei valori, rende più profonde le radici” e rappresenta un legame con la tradizione e l’identità culturale del Paese. Una nazione consapevole delle proprie origini, sottolinea la premier, “è una Nazione che non ha paura né del confronto, né del futuro“.