Natale e spese: tra pranzi, regali, viaggi e bollette, le famiglie italiane cercano di conciliare tradizione e budget. I dettagli dall’analisi di Confesercenti.

La Vigilia è arrivata: tra pranzi, regali e preparativi, le famiglie italiane si confrontano con i costi del Natale, cercando di conciliare tradizione e budget. Anche quest’anno, la festa resta un momento centrale, con scelte che riflettono sia l’attaccamento alle abitudini natalizie sia la prudenza economica. Tutti i dati provengono dall’analisi di Confesercenti, realizzata grazie al tradizionale sondaggio sui consumi alimentari e nei pubblici esercizi in collaborazione con Ipsos.

Natale 2025, quanto spendono le famiglie italiane: regali, trasporti e costi extra

Il Natale non si limita alla tavola: per i regali gli italiani investiranno circa 8,7 miliardi di euro, pari a 204 euro a persona, con un calo di quasi il 20% rispetto all’anno precedente. Nonostante la riduzione del budget, oltre l’81% delle persone parteciperà comunque agli acquisti, privilegiando prodotti enogastronomici, articoli per la cura della persona e abbigliamento.

A incidere sui consumi natalizi sono anche spese extra: il riscaldamento domestico costerà in media 1.013 euro, i viaggi in auto tra 60 e 74 euro, mentre biglietti aerei e ferroviari registrano aumenti significativi (8-14% per i voli, fino al 300% per i treni nei picchi). Anche le vacanze sulla neve subiranno rincari medi del 4-5%, soprattutto per pacchetti famiglia.

Natale 2025, quanto spendono le famiglie italiane: i costi di spesa e menù per cenone e pranzo

Gli italiani investiranno circa 2,7 miliardi di euro tra pranzi e cenoni, con una spesa media di 64 euro a persona. Si tratta di un calo rispetto ai 3,5 miliardi del 2024, dovuto sia all’aumento dei prezzi degli alimenti sia a una maggiore cautela nelle spese domestiche. Il 15% delle famiglie prevede di ridurre il budget rispetto all’anno scorso, mentre circa un quarto degli intervistati intende spendere di più.

Le differenze emergono anche per età e territorio: i 65-74enni risultano i più generosi a tavola, con 84 euro pro capite, mentre il Centro Italia guida per spesa media regionale (70 euro), superando Nord Est (61 euro) e Nord Ovest (54 euro).

La tradizione resta un fattore chiave: la Vigilia predilige piatti di pesce, il pranzo del 25 dicembre carni e ricette tipiche regionali, con dolci locali che affiancano panettoni e pandori. Nel complesso, la spesa combinata per cena e pranzo si attesta su circa 119 euro a persona, in calo di oltre il 5% rispetto al 2024, segnalando prudenza e attenzione al portafoglio delle famiglie italiane.