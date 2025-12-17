E' caccia agli ultimi regali di Natale ma, quanto si spenderà in media? Quali sono gli oggetti più acquistati?

Natale è ormai alle porte, c’è chi ha già acquistato tutti i regali da mettere sotto l’albero, c’è chi invece deve ancora effettuare gli ultimi acquisti. Ma, qual ì la spesa media degli italiani per questo Natale 2025? Scopriamolo insieme.

Natale 2025: è di 250 euro la spesa media per i regali

Il prossimo weekend, ovvero quello del 20 e 21 dicembre, si appresta a essere davvero super caotico, con centri commerciali e città strapieni di gente, insomma di tutti coloro che non sono riusciti, per impegni o per scelta, a fare tutti i regali di Natale (si parla di circa 20 milioni di persone).

Ma, qual è la spesa media degli italiani per i regali da mettere sotto l’albero la notte del 25 dicembre? Si stima una spesa media di 250 euro a persona, per un volume complessivo pari a 9,5 miliardi di euro. Ma, dove preferiscono acquistare i regali gli italiani? Quali sono i prodotti più regalati?

Natale 2025: ecco dove preferiscono comprare i regali gli italiani

Come abbiamo visto, si stima una spesa di circa 250 euro a persona per i regali di Natale 2025. Il 62% delle persone prevede di fare compere anche in negozio, il 22% nei supermercati e il 17% nei mercati e nei classici mercatini natalizi. Tra i regali più acquistati e quindi richiesti abbiamo l’abbigliamento, la cosmetica e ovviamente i giocattoli. Tutti questi dati sono emersi dal sondaggio annuale Confesercenti Ipsos dedicato proprio ai consumi degli italiani durante il periodo natalizio.