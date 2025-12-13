Neve in arrivo come preludio al Natale, la giornata di festa porterà un mix di sole e temperature miti al nord e pioggia al sud.

I meteorologi sono già al lavoro per stabilire il tempo che ci troveremo a vivere nelle giornate natalizie e le premesse che giungono sono di un arrivo della neve anche a quote basse, uno scenario che renderebbe il clima natalizio davvero perfetto e quasi scenografico. Scopriamo quindi cosa potrà accadere sul nostro paese.

Neve in arrivo anche a bassa quota

La neve potrebbe già fare capolino a bassa quota nei giorni che precedono il Natale, questo è il risultato di una perturbazione di matrice atlantica che porterà un abbassamento drastico delle temperature in abbinamento alla neve.

Le zone di maggior interesse, secondo gli esperti di Meteo.it – come riporta Leggo.it – saranno le Alpi centro-occidentali.

La neve infatti cadrà dapprima sulle Alpi occidentali in particolari sui territori di Cuneo, Torino e Biella, per poi estendersi velocemente verso la, Valle d’Aosta, il Trentino e la Lombardia.

Come sarà la giornata del 25 dicembre

La tendenza per giovedì 25 dicembre, giorno di Natale sarà di un cielo coperto con schiarite al nord, piogge al centro ed al sud.

Nelle zone montuose, come ad esempio sul Gran Sasso in Abruzzo la pioggia si tramuterà in una neve leggera. Nel complesso sarà un Natale a due volti da una parte con temperature miti e dall’altra con l’ombrello aperto.