I sondaggi politici sono un ottimo metro di giudizio del consenso politico nazionale e vengono fatti a cadenze regolari per mostrare lo specchio del paese su uno degli argomenti più caldi ed importanti dell’agenda e difatti testimoniano un quadro possibile nel caso di imminenti elezioni. Scopriamo cosa emerge dal primo del 2026.

Giorgia Meloni sempre più leader

Se c’è un qualcosa che con il nuovo anno non cambia ma al contrario si intensifica è la leadership di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio aumenta il proprio gradimento negli italiani con consensi al 46,8%.

Un aumento dello 0,2% rispetto all’ultimo sondaggio del 2025 datato 18 dicembre a dimostrazione che le scelte del governo, dopo la nuova manovra economica sono state giudicate positivamente dall’elettorato.

Soverchiate le posizioni sul podio

Il grande cambiamento nel primo sondaggio politico del 2026, indetto dall’agenzia Dire e realizzato da Tecné, con esiti pubblicati su Repubblica è sul podio.

Difatti in seconda posizione attualmente si piazza Antonio Tajani, leader di Forza Italia con un 39,6% di consensi, anche per lui un aumento dello 0,2% rispetto a fine anno.

Terza posizione per Giuseppe Conte che conferma il 31% ed in quarta posizione Elly Schelin con il 28,7% delle preferenze. Più staccato Salvini al 27%.

Se si andasse oggi a votare, la maggior parte dell’elettorato italiano si affiderebbe con crescente fiducia a Giorgia Meloni e i partiti di opposizione faticherebbero a raggiungere il podio. Si tratta dello specchio della politica in Italia dove conta più che mai il peso dei partiti di maggioranza.