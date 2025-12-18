Il dibattito sulle pensioni italiane si riaccende con lo scontro tra Elsa Fornero e Matteo Salvini. L’ex ministra del Lavoro ha criticato duramente il leader della Lega, accusandolo di fare «promesse irrealizzabili» e di strumentalizzare il tema previdenziale per consenso politico, mentre Salvini continua a proporre riforme che, secondo Fornero, ignorano la complessità del sistema e il delicato equilibrio tra generazioni.

Pensioni e promesse: il discorso infuocato di Elsa Fornero a Tagadà su La7

Un acceso dibattito sul futuro del sistema previdenziale ha dominato l’ultima puntata di Tagadà su La7, con la professoressa Elsa Fornero al centro della scena. L’ex ministra del Lavoro non ha risparmiato parole dure nei confronti di Matteo Salvini, definendolo “ignorante e in malafede” e accusandolo di alimentare la discussione sulle pensioni con slogan privi di solide basi economiche.

Secondo Fornero, le promesse del leader della Lega rappresentano “illusorie promesse irrealizzabili“, ignorando le conseguenze a lungo termine sul bilancio pubblico e sul funzionamento stesso del sistema previdenziale, fondato sul delicato equilibrio tra generazioni.

L’ex ministra ha sottolineato come il tema pensionistico venga spesso strumentalizzato per raccogliere consenso, creando aspettative che finiscono per tradire la fiducia dei cittadini: “Promesse un po’ basate sull’inganno, sulla facile vendita di illusioni“, ha osservato, rimarcando la necessità di un approccio responsabile e sostenibile.

“Squadrista, cosa successe sotto casa di mia mamma”. Elsa Fornero, durissimo attacco contro Matteo Salvini

Il momento più acceso dell’intervento ha superato il mero confronto economico per spostarsi sul terreno personale e simbolico. Fornero ha ricordato un episodio del passato, quando Salvini si era recato sotto l’abitazione della madre della professoressa, definendolo “squadrista quando andò sotto casa di mia mamma“. L’ex ministra ha così sollevato interrogativi sul metodo politico adottato, chiedendo provocatoriamente al pubblico: “Farà lo stesso con quella di Meloni?“.

L’attacco, sebbene controverso, ha rilanciato uno scontro mai sopito tra le due figure, accentuando il dibattito su welfare e sostenibilità previdenziale. Come ha spiegato Fornero, il sistema pensionistico è una “macchina complessa che richiama lo scorrere del tempo e le generazioni che si devono mettere insieme in un accordo basato sulla fiducia“, e qualsiasi intervento superficiale rischia di comprometterlo.

Tra accuse di demagogia e tensioni personali, il confronto evidenzia ancora una volta come le pensioni non siano solo una questione economica, ma un terreno emblematico di scontro politico e morale.