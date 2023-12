Adnkronos: 60 anni di storia raccontati in un podcast

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – L'Adnkronos compie 60 anni. Sei decenni in cui l'agenzia di stampa, sotto la guida di Giuseppe Marra, ha saputo essere testimone e protagonista dei cambiamenti della società. Una storia da raccontare, attraverso fatti, notizie, avvenimenti, voci e suoni dell’epoca, con le testimonianze dei protagonisti. In onore della longeva attività nasce "", una serie podcast originale Adnkronos, in collaborazione con Eni. Negli episodi di venti minuti verranno trattati sei decenni di storia nazionale e internazionale fino al presente, con uno sguardo al futuro. Sessant’anni di notizie raccontanti con l’aiuto di ospiti d’eccezione: politici, sportivi, accademici e giornalisti. Le voci narranti saranno quelle dei doppiatori Danila Tropea e Matteo Di Martino, e di Carlo Intini giornalista Adnkronos. La serie è prodotta da Alberto Di Stefano e scritta da Giannandrea Carreri. Musiche su licenza Machiavelli Music.

“Siamo orgogliosi di aver colto ancora una volta una sfida che ci permette di fare un ulteriore passo nel futuro dell’informazione multimediale, entrando nel mondo dei Podcast – spiega Giuseppe Marra, presidente del Gruppo Adnkronos – Questa scelta già da tempo conferma la nostra volontà di raggiungere gli utenti attraverso modalità sempre diverse, sempre più tecnologiche e in grado di fornire un servizio rapido e di qualità”.

Dal boom economico e demografico italiano negli anni '60 allo sbarco sulla Luna, dall'alluvione di Firenze del 1966, all’attentato a Papa Wojtyla, passando per “Gli anni di piombo” fino ad arrivare al primo telefono cellulare portatile. E ancora ripercorrendo i momenti degli attentati di mafia, Tangentopoli e Mani Pulite, la nascita di Forza Italia, l’11 settembre 2001. La narrazione continua con gli omicidi di Meredith Kercher, Sarah Scazzi e Yara Gambirasio, la morte del dittatore libico Gheddafi, il governo Monti, fino a toccare temi più leggeri come la trilogia de “Il signore degli anelli” e la saga di Harry Potter. Nel sesto episodio spazio alla pandemia del Covid 19, al conflitto in Ucraina e alla guerra Israele – Hamas. Questi sono solo alcuni dei temi che vengono raccontati nel podcast disponibile su adnkronos.com e su tutte le principali piattaforme streaming: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music / Audible.