Adriana Volpe: un amore inaspettato

Adriana Volpe, nota conduttrice trentina, ha recentemente rivelato di aver ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli, conclusosi nel 2020. Durante un’intervista esclusiva a Verissimo, la showgirl ha condiviso la sua nuova relazione con Dario Costantini, un imprenditore di successo. La Volpe ha raccontato che il loro incontro è avvenuto grazie al lavoro, in particolare durante una puntata del programma Cerchiamo te: missione lavoro su Rai Due. “Non ci credevo più, galeotto è stato il lavoro”, ha dichiarato, sottolineando come un’intervista abbia acceso la scintilla tra di loro.

Dario Costantini: chi è il nuovo compagno di Adriana

Dario Costantini, presidente nazionale della CNA (Confederazione dell’Artigianato Nazionale), è un uomo di 49 anni originario di Piacenza. La sua carriera è caratterizzata da ruoli di responsabilità, tra cui l’amministratore delegato della Costantini srl, un’azienda che si occupa di impianti tecnologici. Adriana ha descritto Costantini come una persona riservata e gentile, capace di farla sorridere come non accadeva da tempo. “È entrato in punta di piedi e si è accostato con delicatezza”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di rispettare la loro privacy.

Elenoire Casalegno: un nuovo amore misterioso

Non è solo Adriana a vivere un momento felice. Anche Elenoire Casalegno ha trovato l’amore. Recentemente, si è vociferato che la showgirl stesse frequentando un noto giornalista, e Dagospia ha svelato l’identità del suo nuovo compagno: Matteo Pandini, portavoce e capo dell’ufficio stampa del vicepremier Matteo Salvini. La relazione tra Elenoire e Matteo sembra promettente, e i fan della showgirl sono curiosi di scoprire di più su questa nuova storia d’amore.

Il fascino delle relazioni lontane dal mondo dello spettacolo

Entrambe le showgirl hanno scelto partner che non appartengono al mondo dello spettacolo, una scelta che potrebbe rivelarsi vincente. Le relazioni con persone estranee al settore possono portare a una maggiore stabilità e serenità, lontano dai riflettori e dalle pressioni del pubblico. Questo trend di cercare l’amore al di fuori del proprio ambiente lavorativo è sempre più comune tra le celebrità, che desiderano mantenere un equilibrio tra vita privata e carriera.