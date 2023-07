A Mogadiscio, un aereo della Halla Airlines tocca la pista d’atterraggio e si schianta contro la recinzione, seminando il terrore tra equipaggio e passeggeri. Nonostante la gravità dell’incidente, le autorità locali hanno riverito che solo una persona è rimasta ferita. Nessuna vittima è stata registrata.

Aereo della Halla Airlines si schianta durante l’atterraggio a Mogadiscio

Sono stati attimi di puro panico quelli vissuti dai 34 membri dell’equipaggio e dai passeggeri che si trovavano a bordo del volo della Halla Airlines costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza a Mogadiscio, capitale della Somalia. Tutti coloro che viaggiavano sul velivolo sono fortunatamente sopravvissuti al drammatico incidente. È quanto riferito dall’autorità per l’aviazione civile somala.

L’intero episodio è stato filmato e il video è stato postato sui social, diventando rapidamente virale. Le immagini mostrano l’aeromobile di tipo E120 mentre tenta di procedere con l’atterraggio sulla pista 05 dell’aeroporto internazionale di Aden Ade alle 12:23 ora locale. Durante l’atterraggio, tuttavia, l’aereo è uscito dalla pista e si è schiantato contro la recinzione.

Acidente aérea : Avião cai no Aeroporto Internacional de Mogadíscio, na Somália. Há dezenas de feridos. pic.twitter.com/dXcvnVRNDH — Fernando Silva (@fsilva33_) July 11, 2023

Nessuna vittima, solo una persona ferita

Secondo quanto riferito dai media locali, la causa del sinistro che poteva finire in strage è da imputare al malfunzionamento del carrello anteriore del velivolo.

Per quanto riguarda le 34 persone che si trovavano sul mezzo, tutte provenivano da Garowe, capitale amministrativa del Puntland, nella Somalia nord-orientale. Tra i sopravvissuti, solo uno ha riportato ferite a seguito dello schianto.

Nella stessa giornata in cui si è consumato l’incidente, appena poche ore prima della tragedia, un altro volo della Halla Airlines, 60-AAB, era atterrato a Mogadisco in totale sicurezza. A bordo dell’aeromobile si trovavano diversi ex primi ministri somali che, nella giornata di mercoledì 12 luglio, parteciperanno a una riunione fondamentale presieduta dal presidente della Repubblica.