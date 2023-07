Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia invierà armi, tra cui missili, all'Ucraina, Paese in guerra contro la Russia.

La Francia non molla il tiro e annuncia nuove forniture militari all’Ucraina. Le armi saranno difensive e tra queste spuntano anche dei super missili che consentiranno a Kiev di respingere gli attacchi degli invasori russi. Ecco le parole di Emmanuel Macron, presidente della Francia.

La Francia invierà altre armi all’Ucraina: pronti i super missili

Si è svolto a Vilnius il vertice dei Paesi NATO e il presidente francese Macron ha annunciato di avere già pronto un pacchetto di rifornimenti bellici per l’Ucraina:

Ho preso la decisione di aumentare le consegne di armi all’Ucraina, armi per colpire in profondità.

L’inquilino dell’Eliseo ha inoltre specificato che gli aiuti da inviare saranno principalmente razzi di profondità. Le Figaro, quotidiano francese, ha poi aggiunto che si tratta di razzi a lunga gittata Scalp (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée).

Questo non è tutto in quanto Oleksiy Reznikov, ministro della Difesa dell’Ucraina, ha fatto sapere che ci dovrebbe essere un accordo con la Francia per addestrare i piloti ucraini di aerei militari F-16.

Il messaggio di Macron all’Ucraina

Macron ha anche dichiarato, come si legge sull’Adnkronos: