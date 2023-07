Nella giornata di ieri, martedì 4 Luglio, il presidente Emmanuel Macron ha incontrato i 241 sindaci dei comuni colpiti dalle proteste che si sono scatenate in Francia nell’ultima settimana. Macron si è detto certo che il picco degli scontri è ormai alle spalle, ma invita tutti alla prudenza.

Francia, Macron ai sindaci: “Il picco degli scontri è passato”

“Il ritorno alla calma sarà duraturo? Sarei prudente ma il picco che abbiamo conosciuto nei giorni scorsi è passato“ – dice Macron rivolto ai 241 sindaci riunitisi ieri all’Eliseo. I primi cittadini sono impegnati in questi giorni a tenere sotto controllo gli scontri nei loro comuni. Le rivolte, come sappiamo, sono scoppiate in protesta dopo l’uccisione di Nahel da parte di un poliziotto. “Da parte mia voglio esprimere tutto il sostegno, la stima e la riconoscenza della nazione nei vostri confronti per le vostre azioni degli ultimi giorni” – dice ancora Macron che poi fa una promessa ai sindaci – “Saremo pronti a sostenervi con una risposta all’altezza.”

Qualcosa deve cambiare: la promessa di Macron

Nonostante la situazione stia tornando ad una condizione di normalità, il presidente Macron sa che qualcosa deve essere cambiato rispetto al passato: “Vi riconfermo il mio totale sostegno, ma non bisogna rifare le stesse cose che facciamo da decenni. Adesso c’è bisogno di una risposta all’altezza di quello che abbiamo vissuto.”