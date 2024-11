Un aereo si schianta con un’auto in strada: 5 vittime

Un tragico incidente aereo ha sconvolto la comunità di Mesa, in Arizona, martedì pomeriggio.

Aereo si schianta sull’auto in strada: 5 morti

Un aereo da turismo, modello Honda HA-420, non è riuscito a decollare correttamente e, durante la fase di decollo, ha colpito un’auto che si trovava lungo la Greenfield Road, poco distante dall’aeroporto Falcon Field. L’impatto ha avuto conseguenze devastanti, con cinque persone che hanno perso la vita, tra cui un bambino di 12 anni.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal National Transportation Safety Board (NTSB), l’aereo avrebbe impattato una recinzione perimetrale dell’aeroporto prima di schiantarsi contro il veicolo. Le cinque vittime erano a bordo dell’aereo: il pilota, il copilota e tre passeggeri, tra cui il giovane bambino. L’auto, colpita violentemente, era guidata da una persona che ha anch’essa perso la vita nell’incidente. Il conducente del veicolo non è stato ancora identificato.

Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, tra cui ambulanze e squadre dei vigili del fuoco, per cinque delle sei persone coinvolte non c’è stato nulla da fare. Una sesta persona a bordo dell’aereo è sopravvissuta ed è attualmente ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state ancora rese note.

Le autorità locali e la Federal Aviation Administration hanno avviato un’indagine per comprendere le cause dell’incidente. La portavoce del Dipartimento medico e dei vigili del fuoco di Mesa, Marrisa Ramirez-Ramos, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia che ha colpito la comunità, sottolineando la gravità della perdita subita.