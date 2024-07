L’aereo della Saurya Airlines è caduto alle 11:15 locali, le 7.30 italiane, hanno riferito le forze armate del Nepal. Il portale Khabarhub ha comunicato che l’aereo avrebbe preso fuoco dopo essere andato fuori pista.

L’incidente aereo in Nepal

Un aereo della compagnia nepalese Saurya Airlines, un jet Bombardier CRJ 200, si è schiantato oggi durante il decollo all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu: era in rotta verso Pokhara, importante centro turistico del Paese.

Le cause dell’incidente

Al momento però, non si hanno notizie dettagliate su cosa abbia causato l’incidente. Sebbene Kathmandu sia nella stagione delle piogge monsoniche, al momento dell’incidente non pioveva, ma la visibilità era comunque ridotta in tutta la capitale: le indagini sono in corso.

I morti nell’incidente

Secondo la polizia, almeno 22 persone sono morte nello schianto mentre il pilota, Mr Shakya, si sarebbe salvato: a riferirlo il Kathmandu Post.

I soccorsi sono in corso e la squadra di pronto intervento dell’esercito sta prestando assistenza. Ulteriori dettagli sono in “fase di conferma”, ha riferito il direttore generale dell’aeroporto di Kathmandu, Jagannath Niroula.

Fra le vittime ci sarebbe uno straniero, le cui generalità però, non sono ancora state rese note dalle autorità nepalesi. I corpi sono stati portati al T.U. Teaching Hospital di Kathmandu per l’autopsia.