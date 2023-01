La compagnia Yeti Airlines ha confermato che nelle scorse ore un suo velivolo è precipitato in Nepal, con 72 persone a bordo.

“I soccorsi sono in corso, al momento non sappiamo se ci sono sopravvissuti” ha dichiarato la compagnia, tutto questo mentre procedono le attività di recupero del velivolo che si è schiantato durante l’atterraggio all’aeroporto di Pokhara, nel distretto di Kaski.

Purtroppo nella terribile tragedia hanno perso la vita almeno 30 persone: il bilancio, ad ogni modo, potrebbe aggravarsi nel corso delle prossime ore.

La ricostruzione della terribile tragedia

Come riportato pochissimi minuti fa su Twitter dal giornalista locale Subodh Kumar, il volo precipitato nelle scorse ore era decollato dalla capitale Kathmandu nella giornata di domenica, al mattino, per poi schiantarsi in una delle fasi più delicate, quella dell’atterraggio.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente stati dispiegati i soccorsi, fra cui il personale di sicurezza locale e diverse ambulanze.

Rimangono almeno per il momento sconosciute le cause precise dell’incidente.

Le immagini

Subodh Kumar ha anche condiviso sul suo profilo alcune delle impressionanti immagini provenienti dal luogo dello schianto. Nel video pubblicato dal giornalista si può notare una palla di fuoco proveniente dai resti del mezzo, con un fumo denso che si leva in aria.

Nepal #planecrash: #Yeti Airlines plane with 68 people on board crashed at #Pokhara Airport – Plane took off from Kathmandu on Sunday norning and crashedwhile landing. -Security personnel and ambulance have been mobilized for rescue. pic.twitter.com/y4G9sgXxvP — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) January 15, 2023

Proprio pochi giorni fa, fra le altre cose, la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva preso un aereo simile per spostarsi da un punto all’altro del Nepal, dove aveva passato qualche giorno con il compagno Lorenzo Biagiarelli.

La giornalista si era espressa nel merito via Instagram Stories, commentando le forti turbolenze che aveva vissuto a bordo.

Gli ultimi attimi prima della tragedia

Mentre aumenta di ora in ora il bilancio delle vittime sui social è apparso uno sconvolgente video in cui è possibile vedere gli ultimi momenti del volo in aria prima dello schianto. Qui sotto la clip.