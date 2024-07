Un terribile incidente si è verificato in Nepal. Due autobus sono stati improvvisamente travolti da una frana nei pressi dell’autostrada e sono precipitati in un fiume.

Nepal, autobus travolti da una frana: 60 dispersi

Due autobus sono stati travolti da una frana nei pressi di un’autostrada e sono precipitati in un fiume in piena. Il terribile incidente si è verificato in Nepal e i soccorritori sono sul posto a cercare i dispersi, anche se la pioggia sta rendendo difficili le operazioni di recupero. Sono stati trovati tre sopravvissuti per il momento, ma oltre 60 persone risultano ancora disperse. Anche il percorso che porta al luogo dell’incidente è stato bloccato in vari punti dalle frane, come ha dichiarato l’amministratore governativo Khima Nanada Bhusal.

Nepal, autobus travolti da una frana: forti piogge

Uno dei due autobus aveva 24 persone a bordo, mentre l’altro ne aveva 42, ma altre persone potrebbero essere salite sui mezzi durante il viaggio. Viste le difficoltà, sono stati inviati altri soccorritori e forze di sicurezza nella zona. La stagione dei monsoni inizia a giugno e termina a settembre e porta forti piogge in Nepal, che spesso scatenano frane.