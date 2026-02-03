Affari Tuoi, finale al cardiopalma: Irene cambia pacco e rinuncia a 300mila euro

Accompagnata dalla sorella Giulia, Irene ha iniziato la partita con un passo determinato, eliminando ripetutamente i pacchi “blu” con i premi più bassi e tenendo in gioco i valori più alti.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 2 febbraio su Rai 1, la concorrente marchigiana Irene Polucci, farmacista di Sarnano (Macerata), ha vissuto uno dei momenti più intensi dell’attuale stagione del game show condotto da Stefano De Martino.

Affari Tuoi, la trappola del Dottore

Nonostante la perdita di alcuni anche consistenti importi a metà percorso, la concorrente è arrivata alla fase finale con pochi pacchi rimasti: tra questi spiccavano il premio più alto da 300.000 € e il più basso da 10.000 €.

A un certo punto, però, Irene ha deciso di accettare la proposta del cosiddetto “Dottore”, scegliendo di cambiare il suo pacco iniziale (il numero 1, legato a significati personali) con un altro.

Quel pacco, però, si è rivelato portare un valore decisamente inferiore: 10.000 €. A quel punto il conduttore ha lanciato l’offerta finale di 80.000 €, che Irene ha scelto di accettare, preferendo la certezza a un rischio troppo alto.

Solo dopo l’apertura si è scoperto che il pacco lasciato inizialmente conteneva proprio il premio massimo da 300.000 €, che quindi Irene ha “perso” con lo scambio.

Confrontata con la posta in gioco e la forte tensione del momento, la decisione di accettare 80.000 € — pur ben al di sotto del massimo possibile — ha garantito alla farmacista una somma importante e una uscita di scena comunque significativa.