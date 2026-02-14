affari tuoi in prime time domina gli ascolti del 13 febbraio 2026

lo speciale di Affari Tuoi in onda il 13 febbraio 2026 ha raccolto oltre 4,2 milioni di spettatori: un cambiamento di palinsesto che ha spostato gli equilibri dell’access e della prima serata

Rai1 ha provato una mossa insolita per la serata del 13: portare in prima serata lo speciale di Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte. Il risultato è stato evidente: 4.231.000 spettatori e uno share del 23,4% tra le 20:48 e le 23:33, numeri che hanno rimescolato le carte del palinsesto e acceso il confronto con film e dirette sportive sulle altre reti.

Il successo dello speciale Lo spostamento del format nella fascia serale ha trasformato un appuntamento tradizionalmente da daytime in un vero evento televisivo. La performance — superiore alle aspettative di palinsesto — conferma la forza del brand nel catturare pubblico anche nella fascia più competitiva della giornata. Il salto rispetto alla versione in daytime è significativo: la collocazione serale ha amplificato l’effetto “evento” e attratto spettatori che altrove avrebbero scelto film o programmi internazionali.

Come si è distribuito il pubblico Dietro il primato di Rai1 si intravedono spostamenti precisi di audience. Al secondo posto della serata si è piazzato il film-tv di Canale 5, Io Sono Farah, con 1.945.000 spettatori e il 14,6% di share. Le Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026 su Rai2, con il segmento dedicato al pattinaggio artistico, hanno raccolto 2.071.000 spettatori (11,1%), dimostrando che gli eventi sportivi restano un richiamo solido anche in prime time. Nel complesso, la serata è apparsa frammentata: una parte del pubblico ha scelto l’intrattenimento targato Rai1, un’altra è rimasta fedele al cinema o agli appuntamenti olimpici.

I numeri delle altre reti Alcuni programmi di approfondimento e intrattenimento delle reti minori hanno tenuto quote più contenute. Su Rete4 Quarto Grado ha ottenuto 1.010.000 spettatori (7,7%), mentre su La7 Propaganda Live si è fermato a 846.000 spettatori (6,2%). Per il cinema in chiaro, il titolo proposto da Italia1 ha raggiunto 760.000 spettatori (4,7%). Titoli di nicchia su Rai3, come Past Lives, hanno registrato ascolti contenuti (circa 314.000 spettatori e 1,7%), a ulteriore conferma di una serata caratterizzata da scelte molto diversificate.

Access prime time e preserale: equilibri ridefiniti Lo spostamento serale di Affari Tuoi ha avuto effetti anche sulle fasce di avvio della serata. Canale 5 ha approfittato della situazione con la versione serale de La Ruota della Fortuna, che ha totalizzato 4.745.000 spettatori e il 23,6% di share, mentre su Rai1 il contenitore Cinque Minuti si è attestato su 3.622.000 spettatori (18,7%). Nel preserale, L’Eredità su Rai1 ha mantenuto una performance solida (4.214.000 spettatori, 25%), mentre Caduta Libera su Canale 5 ha segnato ascolti inferiori ma continuativi, confermando la storica competizione tra quiz nazionali. Questi scostamenti hanno ridisegnato temporaneamente le quote di attenzione nelle fasi di avvio della prima serata.

Cosa può cambiare nei palinsesti Il risultato ottenuto da Rai1 apre più di una riflessione sulle possibili strategie future. Le reti potrebbero valutare ulteriori riposizionamenti di format consolidati per sfruttare l’effetto evento e massimizzare la raccolta pubblicitaria. Allo stesso tempo, le altre emittenti dovranno studiare risposte editoriali mirate per recuperare segmenti di pubblico persi in questa occasione. In ballo ci sono non solo gli ascolti complessivi, ma anche il valore dei target — soprattutto tra i più giovani — e la negoziazione degli spazi pubblicitari.

Aspetti ancora da chiarire Restano attesi i dati definitivi e i commenti ufficiali dalle direzioni di rete, che chiariranno fino a che punto questo esperimento sia replicabile. Occorrerà inoltre capire se il successo sia imputabile principalmente al posizionamento serale o a fattori legati alla promozione, al cast e alla struttura stessa dello speciale. Il monitoraggio delle prossime settimane sarà cruciale per misurare la tenuta del fenomeno e decidere eventuali aggiustamenti di programma. Se Rai1 confermerà questa linea, è probabile che vedremo altre sperimentazioni simili, mentre le reti avversarie cercheranno contromosse per difendere i propri target.