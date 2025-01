Affari Tuoi: la dolceamara esperienza di Sara e Mattia

Una serata di emozioni contrastanti per la coppia abruzzese in cerca di fortuna.

Un inizio promettente

La puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 11 gennaio su Rai 1 ha visto come protagonisti Sara, una pacchista abruzzese, e il suo compagno Mattia, titolare di un negozio di articoli sportivi. La coppia, che ha da poco accolto il loro primo figlio Samuele, ha iniziato la partita con grande entusiasmo. La scelta della pietanza del giorno, gli arrosticini, ha rappresentato un simbolo della loro terra, creando un legame emotivo con il pubblico.

Le prime scelte e le offerte

La partita è iniziata nel migliore dei modi, con l’eliminazione di un pacco da 0 euro e un balletto sulle note di Sesso e Samba. Sara ha continuato a pescare pacchi blu, ma ha anche trovato un pacco rosso di grande valore, quello da 100mila euro. L’offerta iniziale del Dottore, fissata a 30mila euro, è stata rifiutata dalla coppia, che ha mostrato fiducia nel tabellone ancora favorevole. Tuttavia, il secondo giro ha portato a un cambiamento di rotta, con l’eliminazione di un pacco da 30mila euro e, successivamente, di un pacco rosso da 75mila euro.

Decisioni difficili e delusioni

Nonostante i consigli di Stefano De Martino, Sara ha deciso di non accettare il cambio, mostrando determinazione. Tuttavia, la situazione è peggiorata con l’uscita di pacchi da 50mila, 200mila e infine 300mila euro, lasciando la coppia visibilmente delusa. Alla fine, Sara e Mattia si sono trovati con due “soli sicuri”: 15mila euro e 20mila euro. L’offerta finale del Dottore, 17.500 euro, è stata accettata, portando a casa una vincita, ma non senza un velo di amarezza.

Una reazione inaspettata

Nonostante la vincita, la reazione di Sara è stata sorprendente. Invece di festeggiare, la pacchista abruzzese è apparsa fredda e distante, senza particolari slanci di entusiasmo verso il conduttore De Martino o il compagno Mattia. Questa reazione ha colpito il pubblico, che si aspettava una celebrazione più calorosa. La puntata ha messo in luce non solo la tensione del gioco, ma anche le emozioni contrastanti che possono emergere in situazioni di alta pressione.