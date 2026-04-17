Affitti, Garavaglia: "Serve un contratto piu' libero tra le parti"

Affitti, Garavaglia: "Serve un contratto piu' libero tra le parti"

(Adnkronos) - "Le case non vanno sul mercato perché il rischio di metterlo a reddito con un affitto e poi non avere più a disposizione l'immobile, è alto. Si possono fare delle cose: migliorare le procedure di sgombero, però serve anche un contratto di affitto diverso, libero tra le parti, che ...