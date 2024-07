Agenzia delle Entrate, come funziona I24 dal prossimo 5 agosto? Tutte le novi...

Agenzia delle Entrate, come funziona I24 dal prossimo 5 agosto? Tutte le novi...

Da lunedì 5 agosto 2024 è in arrivo una novità dall'Agenzia delle Entrate: ecco come funziona l'I24

Un nuovo provvedimento del 26 luglio 2024 disciplina i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future, in conformità all’articolo 17 del Dlgs n. 1/2024. Ecco come funziona la novità su imposte e contributi tramite l’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il servizio I24

I pagamenti di imposte e contributi, per rate o quote relative a scadenze future, possono essere pagate utilizzando il servizio dell’Agenzia delle Entrate I24. Tramite questa modalità i contribuenti e intermediari possono richiedere l’addebito su un apposito conto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l’Amministrazione finanziaria:

banche;

Poste Italiane S.p.A.;

altri prestatori di servizi di pagamento non bancari.

Ad ogni scadenza, l’Agenzia delle Entrate inoltra le deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute.

La scadenza di pagamento con I24

A partire dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data di invio della delega stessa. Il termine è utile per gestire i versamenti relativi alle rateizzazioni di somme, che possono essere suddivise in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

In caso di modifica o decadenza del piano di rateazione, l’annullamento delle deleghe di pagamento deve essere effettuato dal contribuente attraverso l’apposita procedura telematica, fino a 3 giorni lavorativi prima della data di versamento indicata nell’I24.

I criteri di compensazione dei crediti in I24

L’utilizzo in compensazione dei crediti è ammesso nelle deleghe di pagamento con scadenze future. I crediti devono risultare disponibili:

alla data di invio delle deleghe ;

; alla data di scadenza del pagamento indicato nelle deleghe.

Non è ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione oltre l’eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento o in caso di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.

Il contribuente dovrà, inoltre. verificare: