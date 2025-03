Stabilità e miglioramenti nella salute del Santo Padre

Negli ultimi giorni, le condizioni cliniche di Papa Francesco sono rimaste stabili, con segnali di un lieve miglioramento. Secondo il bollettino medico diffuso dalla Sala stampa vaticana, il Santo Padre ha mostrato una buona risposta alla terapia, mantenendo una temperatura corporea normale e migliorando gli scambi gassosi. Gli esami ematochimici ed emocrocitometrici, inoltre, si confermano stabili, un segnale positivo per la sua ripresa.

Attività quotidiana e preghiera

Questa mattina, dopo aver ricevuto l’Eucarestia, Papa Francesco si è dedicato alla preghiera nella Cappellina del suo appartamento. Nel pomeriggio, ha alternato momenti di riposo a attività lavorative, dimostrando una volontà di continuare il suo ministero nonostante le difficoltà. I medici, tuttavia, mantengono una prognosi riservata, prudenzialmente monitorando i progressi del Papa nei prossimi giorni.

Solidarietà e preghiere dalla comunità

In segno di sostegno, diversi gruppi di volontari hanno raggiunto il Policlinico Gemelli, dove il Papa è ricoverato. Durante il Giubileo del Mondo del Volontariato, le Misericordie provenienti da varie regioni d’Italia hanno recitato il rosario in onore di Papa Francesco, esprimendo la loro vicinanza e solidarietà. Don Franco Agostinelli, correttore spirituale nazionale delle Misericordie d’Italia, ha sottolineato l’importanza di essere presenti per il Pontefice in questo momento delicato.

Attività religiose e messaggi di speranza

Questa sera, il cardinale Michael Czerny guiderà il rosario in Piazza San Pietro per la salute del Papa, mentre domani presiederà una messa in suo nome. Durante questo evento, verrà letta l’omelia preparata da Francesco, un gesto che sottolinea la continuità del suo messaggio di speranza e di accoglienza della vita umana. Il Papa ha recentemente esortato a proteggere la maternità e a combattere la cultura dello scarto, richiamando l’attenzione sulla sacralità della vita in tutte le sue fasi.