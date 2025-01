L’Aifa ha approvato 13 nuovi farmaci per il rimborso, tra cui Baqsimi (glucagone spray nasale) per il trattamento dell’ipoglicemia severa nei pazienti con diabete. Durante la sua prima riunione del 2025, il Consiglio ha anche incluso nei rimborsati le terapie innovative come Pluvicto per il carcinoma prostatico metastatico, Eladynos per l’osteoporosi e Mounjaro e Awiqli per il diabete. Tutto quello che c’è da sapere.

Aifa, l’annuncio sui farmaci rimborsati: la lista completa

Il Cda ha approvato l’inclusione di 13 farmaci nel rimborso del SSN, tra cui farmaci orfani per malattie rare (1), nuovi farmaci chimici (3), generici (2), estensioni terapeutiche (6 farmaci con 12 nuove indicazioni) e biosimilari (1). Inoltre, sono state approvate 16 rinegoziazioni di prezzo, per lo più con riduzioni, mentre sono stati previsti piccoli aumenti per i medicinali a rischio di carenza.

Le estensioni terapeutiche dei farmaci già rimborsati dal SSN si concentrano principalmente sulle malattie oncologiche e coinvolgono i farmaci Jemperli (ostarlimab), Keytruda (pembrolizumab), Opdivo (nivolumab), Trodelvy (sacituzumab govitecan) e Xalkori (crizotinib).

I farmaci generici rimborsati

Tra i farmaci generici, sono stati inclusi nel rimborso un anticoagulante e un antipsicotico per il trattamento della schizofrenia. È stato approvato anche un biosimilare per la psoriasi a placche e la malattia di Crohn.