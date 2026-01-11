Infrastrutture sostenibili, Davide Del Corno nuovo direttore di AIS

AIS, Associazione Italiana Infrastrutture Sostenibili, apre il 2026 con una rinnovata governance e la nomina del nuovo direttore. Dal 7 gennaio l’incarico è affidato a Davide Del Corno (nella foto), classe 1987, manager con una consolidata esperienza nei campi della sostenibilità, della strategia e dello sviluppo.

Davide Del Corno, chi è: l’esperienza in Fondazione Ca’ Granda

Del Corno proviene da Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, l’ente istituito dall’Ospedale Policlinico di Milano per la gestione del più grande patrimonio agroambientale pubblico d’Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Sostenibilità, Strategia e Sviluppo. Un percorso professionale centrato sull’integrazione dei criteri ESG nella tutela del territorio e nella valorizzazione dei beni collettivi, approccio che il nuovo direttore intende portare anche all’interno di AIS.

Formatosi all’Università Bocconi di Milano, dove ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, Del Corno ha maturato nello stesso Ateneo anche un’esperienza decennale come docente, con particolare attenzione ai temi della formazione digitale delle nuove generazioni.

Cos’è l’AIS: Associazione Infrastrutture Sostenibili

Guidata dal presidente Lorenzo Orsenigo, AIS riunisce circa 130 soci tra i principali attori della progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture italiane. Le realtà associate rappresentano complessivamente oltre il 2% del PIL nazionale e includono, tra le altre, Cassa Depositi e Prestiti, Autostrade per l’Italia, Saipem, Ferrovie dello Stato, Snam, Terna e Webuild.

L’Associazione opera attraverso gruppi di lavoro altamente specializzati e produce position paper che contribuiscono a ridefinire il mercato infrastrutturale in chiave di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. L’obiettivo è elaborare proposte tecnologiche, procedurali e normative condivise, da sottoporre ai decisori pubblici e privati.

Lorenzo Orsenigo, presidente AIS, ecco cosa dice

«Diamo il benvenuto al neo direttore Del Corno e accogliamo con entusiasmo questa nuova fase», dichiara il presidente Lorenzo Orsenigo. «Grazie alla sua esperienza e alla sua visione strategica guardiamo al 2026 con rinnovata determinazione, affinché sicurezza, sostenibilità e innovazione caratterizzino il sistema infrastrutturale italiano in un’ottica sempre più resiliente. Non può esserci sviluppo senza sostenibilità».