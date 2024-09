Alba Parietti ha modificato il suo stile suscitando polemiche: «Per 45 anni ho operato in televisione senza conoscere nulla».

Alba Parietti, riconosciuta per la sua franchezza e spirito provocatorio, ha discusso nel programma "Donne sull’orlo di una crisi di nervi" su Rai 3 di come ha affrontato l'ostilità online. Presentatasi con un nuovo look, un bob bianco luminoso, ha espresso riflessioni sui detrattori e sulla sua carriera televisiva di 45 anni. Ha affermato di essere riuscita a collaborare con importanti icone del cinema e della televisione, nonostante non avesse alcun talento speciale, suggerendo di essere un modello di incoraggiamento per chi si considera incapace. Ha inoltre ribadito che gli hater hanno solo intensificato la sua determinazione e che è diventata la loro debolezza.

Alba Parietti è da sempre notata per la sua franchezza, il suo spirito provocatorio e la sua disinvoltura. Questi aspetti del suo carattere le hanno consentito di rimanere resiliente, anche di fronte all’ostilità di molti utenti del web. Durante la sua apparizione nel programma di Piero Chiambretti, “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” su Rai 3, tornato dopo la pausa estiva, la Parietti ha approfondito il discorso riguardo le “persone che la odiano” online. Ai telespettatori si è presentata con un nuovo look, i capelli ora un luminoso bob bianco, che sembra aver liberato ulteriormente il suo lato audace. Nonostante le critiche, Alba Parietti ha sempre mostrato rinascita e continua a perseguire nuovi traguardi. Nel suo intervento a “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, esprime le sue riflessioni sui suoi detrattori e sul suo viaggio in televisione. Ha lanciato una sfida provocatoria, dicendo: «Nel corso di una carriera di 45 anni, ho avuto l’opportunità di collaborare con grandi icone del cinema e della televisione, fiore all’occhiello di tutte le trasmissioni più rilevanti. E tutto questo nonostante non abbia alcun talento speciale! Dovrei essere un modello di incoraggiamento per tutti coloro che si ritengono incapaci. Perché non prendersi a modello me? Se io ci sono riuscita, allora voi potete farcela». Ha continuato con sicurezza e un sorriso sulle labbra: «Gli hater? Hanno solo aumentato la mia determinazione, e io sono diventata la loro debolezza. Mi detestano, ma quando odi qualcuno, in realtà, sei completamente in balia di quella persona».