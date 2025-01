Un inizio difficile per Alec

La puntata di Affari Tuoi del 12 gennaio ha visto come protagonista Alec, un giovane studente di biotecnologie e appassionato atleta. Originario dell’Emilia Romagna, Alec ha portato sul palco non solo la sua determinazione, ma anche il supporto della madre, che lo ha accompagnato in questa avventura. Tuttavia, il suo percorso non è iniziato nel migliore dei modi: ha subito eliminato un pacco rosso contenente 20mila euro, un colpo duro per chiunque si trovi a giocare in un contesto così competitivo. Nonostante le difficoltà iniziali, Alec ha saputo mantenere la calma e ha continuato a giocare, alternando pacchi blu e rossi.

Scelte strategiche e colpi di scena

La prima offerta del Dottore ha rappresentato un momento cruciale per Alec e sua madre. Con il consiglio materno a fare da guida, hanno deciso di puntare sul pacco numero 3, una scelta che si è rivelata azzeccata. Infatti, il pacco scartato conteneva solo 20 euro, un risultato che ha sollevato gli animi e ha dato nuova energia al gioco. Ma il Dottore, sempre astuto, ha rilanciato con un’offerta di 50mila euro, una cifra considerevole che ha messo in difficoltà Alec. Nonostante le indecisioni e il tifo del pubblico, il giovane ha scelto di rifiutare, dimostrando una determinazione che ha sorpreso molti.

Un finale amaro e le reazioni del pubblico

La serata ha preso una piega inaspettata quando Alec ha iniziato a eliminare i premi più alti, culminando con la perdita del pacco da 300mila euro. Alla fine, si è trovato di fronte a un bivio: un pacco contenente 1 euro e uno da 50mila. La scelta di puntare tutto sul suo pacco si è rivelata fatale, portandolo a scoprire solo 1 euro al suo interno. La delusione è stata palpabile, non solo per Alec, ma anche per il pubblico a casa, che sperava in una vittoria dopo tante puntate. Molti spettatori hanno commentato sui social, esprimendo la loro frustrazione e sottolineando come, in questo gioco, chi troppo vuole nulla stringe.