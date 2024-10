Amedeo Venza difende Alessandro Basciano: "In questa intervista è stato truccato in quanto era reduce da un intervento"

Alessandro Basciano è chiacchieratissimo in questi giorni sui social dopo essere stato ospite a Verissimo. I fan, infatti, hanno trovato il viso del dj completamente stravolto a causa di quello che sembra un uso eccessivo di botox.

Le critiche dei fan

Tra i commenti sotto il video della sua intervista a Verissimo, andata in onda sabato 19 ottobre, si leggono frasi come: “Ma cos’ha fatto in viso?” oppure “Perché si è riempito così di botox? Era un bel ragazzo prima” e molte altre critiche.

Basciano ha scelto però di non commentare né rispondere agli attacchi.

La difesa di Amedeo Venza

Se Basciano sceglie di non dire nulla ci pensa il suo amico Amedeo Venza a difenderlo. Venza attribuisce infatti la colpa del viso “irriconoscibile” dell’amico al trucco e alle luci. Scrive su Instagram: “Ragazzi, mi state inondando di messaggi… Non voglio fare l’avvocato di nessuno ma in questa intervista è stato truccato in quanto era reduce dall’intervento avuto al setto nasale perché aveva problemi di respirazione!”

Il trucco era effettivamente molto pesante, con tanto blush e contouring, però non sembrava esserci solo questo sul suo volto: zigomi e labbra erano molto diversi rispetto a quelli che i fan erano soliti vedere.