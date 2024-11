In meno di 24 ore è stato scracerato Alessandro Basciano, il dj denunciato per stalking da Sophie Codegoni. Decisivi alcuni messaggi portati come prove della sua innocenza.

Alessandro Basciano scarcerato: i messaggi che hanno ribaltato la sentenza

Clamoroso dietrofront sul caso Basciano-Codegoni: dopo 24 ore l’ex marito della modella 23enne è stato scarcerato grazie ad alcuni messaggi che avrevveri ribaltato l’esito della sentenza.

Secondo quanto riferito da Leonardo D’Erasmo, il legale di Basciano, quest’ultimo avrebbe fornito tutta una serie di elementi derivanti da screenshot di messaggi, social e lettere, che, a suo dire, cambierebbero lo stato delle cose.

Tra i fatti citati, il regalo di una borsa di Chanel da 8mila euro, molto apprezzata da Codegoni, come proverebbe un messaggio di risposta della stessa modella mandato l’11 novembre, due giorni prima della denuncia.

Inoltre, il 13 novembre, giorno dell’atto giudiziario, Basciano e la madre della modella si sarebbero recati insieme a fare la spesa, segno quindi di un clima tutt’altro che teso e ben diverso da quello di uno stalking.

L’esultaza di Basciano su Instagram: “Giustizia è fatta”

“Giustizia è stata fatta almeno nel senso che ora è chiara la mia estraneità ai fatti“. Così scrive in una storia su Instagram il dj Alessandro Basciano. “Dall’ordinanza che dispone la revoca della misura cautelare emerge come le menzogne vengono a galla. Ora chi ha mentito pagherà le conseguenze nelle opportune sedi. A breve vi farò leggere le carte“, conclude Basciano, soddisfatto dell’esito del processo.