Guendalina Tavassi è in ospedale per un intervento, le sue condizioni

Guendalina Tavassi è andata in ospedale per risolvere con un intervento chirurgico il problema alle corde vocali che l'ha da sempre contraddistinta a livello fonatorio.

Guendalina Tavassi è uno dei volti televisivi più conosciuti dal pubblico e discussi durante le sue comparse televisive in programmi Mediaset. La showgirl è finita di recente in ospedale per un intervento, scopriamo in questo articolo cosa ha subito e quali sono le sue attuali condizioni di salute.

Guendalina Tavassi, che operazione ha subito

Guendalina Tavassi è stata sempre facilmente riconoscibile rispetto ad altre donne del piccolo schermo per la sua voce roca e unica spesso quasi afona, questo era dovuto ad un problema di salute con cui è nata.

Il problema in questione come riporta anche il sito Today.it sono dei noduli sulle corde vocali che le donavano appunto una voce diversa dal normale.

Per poter risolvere un problema di questo tipo è necessario ricorrere ad un’operazione chirurgica ed è quello che l’ex Gieffina ha fatto, condividendo naturalmente le foto con i propri seguaci.

Le sue attuali condizioni

L’operazione è perfettamente riuscita ed ora Guendalina è ricoverata in ospedale e non potrà parlare per almeno una settimana – come riporta Today.it – consentendo alle corde vocali di avere un adeguato riposo.

Lei ha voluto scherzare su questa sua momentanea condizione clinica svelando di star imparando il linguaggio dei segni per poter comunicare con i famigliari.

A proposito di famigliari, al suo fianco il marito Federico Perna che le ha lasciato una rosa rossa accanto al letto. Non resta che attendere il ritorno sulle scena di Guendalina Tavassi così da poter sentire la sua voce rinnovata.