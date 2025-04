Davide Lacerenza in ospedale: indagini e salute in bilico

Davide Lacerenza in ospedale: indagini e salute in bilico

Un ricovero inaspettato

Davide Lacerenza, noto ex titolare della Gintoneria di Milano, si trova attualmente ricoverato nel reparto di Neurologia di un ospedale milanese. Il 60enne è stato colpito da un malore intorno alle 4 del mattino, che ha destato preoccupazione e ha portato al suo ricovero alle 11, dopo una serie di accertamenti in pronto soccorso. La situazione di salute di Lacerenza è delicata, ma secondo le ultime informazioni, sarebbe vigile e in grado di comunicare con il suo legale.

Le accuse e le indagini

Lacerenza non è solo alle prese con problemi di salute, ma anche con gravi accuse legali. È indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sfruttamento della prostituzione, reati che sarebbero stati commessi all’interno del suo locale. La notizia, emersa in ambienti giudiziari, è stata confermata dal suo avvocato, Liborio Cataliotti, il quale ha già presentato un’istanza alla giudice per le indagini preliminari, Alessandra Di Fazio, per ottenere la detenzione domiciliare in ospedale. Questo documento è accompagnato da certificati medici che attestano il ricovero e le condizioni di salute del suo assistito.

Un futuro incerto

La situazione di Lacerenza è complessa e il suo futuro appare incerto. Mentre affronta le indagini e le accuse che lo vedono coinvolto, la sua salute rimane una priorità. La fidanzata Clotilde Conca è al suo fianco in ospedale, supportandolo in questo momento difficile. La classificazione del malore come problema “neurologico” ha sollevato ulteriori preoccupazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante da parte dei medici. La combinazione di problemi legali e di salute rende la situazione di Lacerenza particolarmente delicata e merita attenzione da parte dei media e dell’opinione pubblica.