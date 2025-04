Un’influencer con ambizioni politiche

Rita De Crescenzo, nota influencer e TikToker napoletana, ha recentemente riacceso l’interesse del pubblico con la sua dichiarazione di voler entrare in politica. Durante una manifestazione contro il riarmo dell’Unione Europea a Roma, ha affermato: “Presto farò qualcosa”, lasciando intendere che la sua candidatura potrebbe non essere lontana. Questo annuncio ha colto di sorpresa molti, poiché non è la prima volta che De Crescenzo esprime il desiderio di intraprendere una carriera politica.

Un percorso non convenzionale

La sua carriera è iniziata nel mondo dei social media, dove ha accumulato oltre 2 milioni di follower grazie ai suoi video divertenti e al suo stile unico. Originaria del quartiere Pallonetto di Santa Lucia a Napoli, Rita è diventata un fenomeno virale, attirando l’attenzione per il suo linguaggio sgrammaticato e le sue frasi iconiche. Tuttavia, la sua vita non è stata priva di ostacoli; nel 2017, è stata arrestata per spaccio, ma è stata successivamente assolta. Questo passato controverso non ha impedito alla De Crescenzo di affermarsi come una delle figure più influenti del web.

Un confronto audace con icone del passato

In un’intervista al Corriere della Sera, Rita ha paragonato la sua ambizione politica a quella di personaggi come Cicciolina e Moana Pozzi, donne che hanno saputo trasformare la loro notorietà nel mondo dello spettacolo in una carriera politica. Questa audace dichiarazione ha suscitato un dibattito acceso, con molti che si chiedono se Rita possa davvero fare il salto dalla ribalta social alla politica attiva. La sua popolarità e il suo carisma potrebbero rivelarsi un vantaggio significativo in un panorama politico sempre più competitivo.

Il potere dei social media

Il caso di Roccaraso è un esempio lampante dell’influenza che Rita esercita sui suoi follower. Dopo aver elogiato la bellezza della località montana, ha attirato un numero considerevole di turisti, creando sia opportunità che disagi per gli abitanti. Questo episodio dimostra come il potere dei social media possa avere un impatto tangibile su economia e cultura locali, rendendo Rita De Crescenzo una figura da tenere d’occhio non solo nel mondo dell’intrattenimento, ma anche in quello politico.