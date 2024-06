La morte del giovane 25enne, Alex Bonucchi, è stata archiviata dal tribunale algerino come ‘naturale’, a causa, dunque, di un malore. Tuttavia, i risultati delle autopsie rivelano un motivo differente.

La morte di Alex Bonucchi

Alex, tecnico specializzato della Sacmi, secondo gli accertamenti medico legali morì, nel 2021, per folgorazione, all’interno della piscina dell’hotel dove alloggiava, l’Amsterdam di Rouiba.

La deputata modenese del M5s, Stefania Ascari, ha fatto emergere l’inchiesta sul caso in Parlamento, presentando al ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale un’interrogazione a risposta scritta.

Le contraddizioni nell’inchiesta

Secondo le prime ricostruzioni il giovane, uscendo dall’acqua, avrebbe toccato un cavo elettrico lasciato scoperto.

Due autopsie effettuate, in questi anni, sul corpo del giovane; una in Algeria, un’altra in Italia parlano di morte violenta per folgorazione. Tuttavia, la giustizia algerina ha assolto i responsabili dell’albergo parlando di malore. Non viene negata la folgorazione, ma viene sottolineato che il decesso sia stato causato da problemi cardiaci e non per la scarica elettrica.

La madre della vittima, Barbara Degli Esposti, ha denunciato varie irregolarità e incongruenze nelle indagini, tra cui il fatto che la salma del figlio sia stata restituita senza cuore e polmone destro, trattenuti per accertamenti di cui non ha mai ricevuto esito.

La richiesta è di far luce su quanto accaduto e sollecitare le autorità algerine a fornire risposte.