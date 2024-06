L’ondata di maltempo sta martoriando diverse zone dell’Algeria, soprattutto nella parte settentrionale del Paese.

Algeria colpita da un’ondata di maltempo: i danni

I temporali sono stati accompagnati da forti raffiche di vento, fulmini e in alcuni casi anche grandinate. La pioggia incessante ha inoltre provocato inondazioni nelle zone degli altipiani, in particolare nella città di Bou Saâda, che si trova a circa 350 chilometri a sud della capitale Algeri.

L’allerta meteo

A partire da martedì 4 giugno, l’Ufficio meteorologico nazionale algerino ha emesso diverse allerte, suddivise per zone di rischio. Le regioni più colpite sono quelle settentrionali, dove è stata emanata un’allerta di livello arancione per le precipitazioni e gialla per il forte vento. A Naâma, nel nord dello Stato, 13 persone sono state tratte in salvo dalle acque di un torrente in piena grazie all’intervento della Protezione Civile. Le autorità hanno affermato che continueranno a monitorare la situazione, senza escludere nuovi provvedimenti qualora le condizioni dovessero peggiorare.

Il rischio inondazioni

A causa della natura arida della regione e della scarsa gestione delle acque piovane in alcune aree urbane, anche lievi accumuli di pioggia potrebbero causare rapidamente episodi di inondazioni. Le forti precipitazioni possono inoltre causare frane improvvise nelle aree collinari o montuose. Il maltempo, infine, potrebbe determinare temporanee interruzioni dei servizi di elettricità e rendere impraticabili ponti, reti ferroviarie o strade, con importanti ripercussioni sugli spostamenti.