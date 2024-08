L’annuncio della separazione tra l’attaccante del Milan Alvaro Morata e l’influencer Alice Campello ha lasciato i fan senza parole, sebbene da tempo circolassero voci su una possibile crisi all’interno della coppia.

Alice Campello e Alvaro Morata, crisi superata?

Recentemente la modella aveva confermato la notizia della separazione, smentendo con determinazione le presunte insinuazioni sul fatto che il marito avesse una relazione con un’altra donna. “Non mi stancherò mai di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona” aveva scritto su Instagram. In merito alle ragioni della rottura, invece, Alice aveva dato la colpa a “depressioni importanti, momenti di forte tensione durante l’Europeo e alla pressione dei media”

Lo sfogo sui social

Un nuovo intervento della 29enne, tuttavia, torna a far sperare i fan. “Ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali, che ci hanno consumato… (depressioni importanti, momenti di forte tensione dell’Europeo e i giornali, milioni di situazioni personali). Se ci fossero state terze persone, non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai così di lui” si legge sul suo profilo Instagram.

“L’amore esiste ancora”

Alice Campello ha nuovamente preso le difese del calciatore spagnolo, da cui ha avuto 4 figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella. “Non si merita tutte le schifezze che si stanno dicendo” si è sfogata l’imprenditrice digitale che vanta oltre 3 milioni di follower, aggiungendo “In una coppia possono esserci mille dinamiche diverse e non tutto deve essere raccontato o devono essere corna! Basta dire c… senza nessuna prova. Tutto l’amore che avete visto è vero e esiste ancora, ma in questo momento avevamo bisogno di distanza e purtroppo, stupidamente (e con molta immaturità), lo abbiamo detto prima del dovuto. Ma non ci sono mai state terze persone e non sono mai esistite prove di queste speculazioni”.