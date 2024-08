Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato la loro separazione, segnando la fine di una relazione che aveva conquistato moltissimi fan.

Alice Campello, Alvaro Morata ha un’altra donna?

La notizia della rottura è arrivata all’improvviso, dato che entrambi non avevano mai evidenziato segnali di crisi. Solo recentemente erano circolate alcune indiscrezioni su un possibile allontanamento, poi confermato dall’influencer. “In questo momento avevamo bisogno di prenderci del tempo per noi” ha scritto la 29enne su Instagram.

Le ipotesi sulla separazione

Le speculazioni sulle cause della separazione sono state numerose, e una delle ipotesi più avvalorate è che l’attaccante del Milan avesse avuto una relazione con un’altra donna. Secondo quanto riporta Alessandro Rosica, il calciatore porterebbe avanti una storia parallela già da qualche tempo. “Lui avrebbe da qualche anno un’altra donna” ha dichiarato l'”Investigatore social”. “A nulla è servito smentire la crisi, è una coppia che ho sempre amato. Lui è fidanzato da qualche tempo. Alice non ha mai scoperto nulla perché lui in Spagna è molto tutelato, non è mai uscita mezza cosa. Da quando è arrivato a Milano, lei ha scoperto moltissime cose. La terza persona in questione non è famosa, restiamo in attesa delle foto. Lui è felicissimo con la nuova fidanzata“. Rosica ha quindi aggiunto: “La stessa fonte mi dice che entro fine anno uscirà allo scoperto con la nuova fidanzata. Non può nascondersi sempre. Alice continua a difenderlo per tutelare i figli, lo fa per loro e anche su richiesta degli avvocati e di Alvaro stesso“.

Alice smentisce il tradimento

Recentemente, la stessa fashion blogger è intervenuta sulla questione, evidenziando il fatto che la rottura non fosse dovuta a un tradimento. “Non mi stancherò mai di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona” ha scritto sui social, alludendo anche alle insinuazioni di una giornalista spagnola che aveva accennato a foto compromettenti del compagno con un’altra donna.