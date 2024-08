Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati. Il calciatore e l’influencer hanno annunciato di aver presto questa dolorosa decisione dopo averci riflettuto a lungo.

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati

Dopo giorni di chiacchiericcio su una presunta crisi in corso, Alvaro Morata e Alice Campello hanno vuotato il sacco. Il loro matrimonio, dopo la nascita di quattro splendidi figli, è arrivato al capolinea. Si sono lasciati con un grande dolore nel cuore, ma non hanno potuto fare una scelta differente. La notizia è stata resa pubblica da loro stessi, con due comunicati affidati ai social.

L’annuncio di Alvaro Morata

Via Instagram, Alvaro Morata ha dichiarato:

“Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione MERAVIGLIOSA e RISPETTOSA in cui ci siamo amati e aiutati molto. Sono stati anni meravigliosi, il cui frutto sono stati i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia”.

Lo scorso 17 giugno, Campello e il calciatore spagnolo hanno festeggiato 7 anni di matrimonio. In questa occasione si sono scambiati dediche d’amore al miele. Cosa può essere successo in così poco tempo? I motivi della separazione non sono stati resi pubblici, ma Alvaro ci ha tenuto a sottolineare che “non c’è stata nessuna mancanza di rispetto in nessun momento, solo tante continue incomprensioni che a poco a poco logorano le cose”.

La versione di Alice Campello

Dopo l’annuncio di Alvaro Morata è arrivato quello della Campello. Alice ha ribadito che la separazione “è stata la decisione più difficile della nostra vita“. L’influencer ha dichiarato:

“Nessun terzo incomodo e nessuna mancanza di rispetto tra di noi. Ho avuto una persona al mio fianco che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione e la decisione di dirlo così presto. Non voglio che pensiate che tutto quello che avete visto nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato sia una bugia. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose a poco a poco vanno storte ed esplodono“.

Alice ha sottolineato che Alvaro è stato, è e sarà una delle persone più importanti della sua vita, ma che si sono lasciati perché si sono promessi di non farsi mai male o “di essere tossici”.