L’annuncio della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello ha colto tutti di sorpresa, nonostante le voci sulla crisi circolassero da giorni.

Alice Campello parla della separazione da Alvaro Morata

Le immagini condivise sui social dipingevano ancora il ritratto di una coppia unita, smentendo qualsiasi ipotesi di rottura. Tuttavia, i rumors hanno continuato a circolare, tanto che i follower hanno accusato i due di aver nascosto la verità, alimentando una narrazione di felicità che forse non esisteva più. La 29enne ha risposto alle critiche, assicurando che “Tutto l’amore che avete visto è vero ed esiste ancora, ma in questo momento avevamo bisogno di distanza“. “Purtroppo, stupidamente, con molta immaturità, abbiamo annunciato la separazione prima del dovuto“, ha aggiunto, facendo pensare che ci possa essere ancora spazio per una riconciliazione.

“Non esiste nessuna terza persona”

Il primo a rompere il silenzio è stato l’attaccante del Milan, mentre l’influencer ha smentito categoricamente le voci di un possibile tradimento. “Non mi stancherò mai di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona” ha scritto su Instagram, rispondendo indirettamente alle insinuazioni di una giornalista spagnola che aveva accennato a foto compromettenti del calciatore con un’altra donna.

È davvero la fine?

Tra le ipotesi emerse sulla fine della storia, ci sarebbero anche cause professionali e burnout, che sembrano in linea con quanto dichiarato da Alice Campello. La donna ha infatti spiegato che la crisi tra i due è stata alimentata da dinamiche interne, comprese “depressioni importanti, momenti di forte tensione durante l’Europeo e la pressione dei media“. I fan, tuttavia, continuano a sperare in un possibile ritorno di fiamma.